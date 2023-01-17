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Куранов Никанор Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Куранов Александр Неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.07.1900 ст.

Жена: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Никанор Александрович Куранов - 24 лет холост Невеста: казачка Татьяна Николаевна Мыльникова - 23 лет девица Поручители: Казаки Василий Иванович Бородин, Федор Григорьевич Кайдалов, Никол... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.

Дочь: Куранова Зиновия Никаноровна

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казачьего сословия Александр Иванович Аристов и девица Наталия Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 46 номер 134
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Дочь: Куранова Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Адриан Степанов Аристов и Наталия Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 32 номер 50
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.

Сын: Куранов Иван Никонорович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Василий Васильевич Ефимов и Капитолина Андреевна Рыдзевская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 6 номер 10
Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.

Сын: Куранов Федор Никанорович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Адриан Калинников Аристов и Екатерина Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 97 номер 214
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Куранов Александр Никанорович

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Никифор Михайлович Красильников и мещанка Наталия Андреевна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 48 номер 115
Смерть
Неизвестно
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