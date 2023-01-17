Куранов Никанор Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Куранов Александр Неопределен
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1900 ст.
Жених: казак Никанор Александрович Куранов - 24 лет холост Невеста: казачка Татьяна Николаевна Мыльникова - 23 лет девица Поручители: Казаки Василий Иванович Бородин, Федор Григорьевич Кайдалов, Никол... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.
Дочь: Куранова Зиновия Никаноровна
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна
Восприемники: казачьего сословия Александр Иванович Аристов и девица Наталия Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 46 номер 134
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Дочь: Куранова Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна
Восприемники: казаки Адриан Степанов Аристов и Наталия Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 32 номер 50
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна
Восприемники: мещане Василий Васильевич Ефимов и Капитолина Андреевна Рыдзевская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 6 номер 10
Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.
Сын: Куранов Федор Никанорович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна
Восприемники: казаки Адриан Калинников Аристов и Екатерина Николаевна Мыльникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 97 номер 214
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Сын: Куранов Александр Никанорович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Николаевна
Восприемники: казак Никифор Михайлович Красильников и мещанка Наталия Андреевна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 48 номер 115
Смерть
Неизвестно