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Куранов Александр Никанорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.08.1913 ст.

Дата смерти

03.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913 ст.

Отец: Куранов Никанор Александрович

Мать: Куранова Татьяна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Никифор Михайлович Красильников и мещанка Наталия Андреевна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 48 номер 115
Смерть
03.07.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишечника в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 38 номер 87
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