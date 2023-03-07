Куранов Александр Никанорович
Место рождения
Дата рождения10.08.1913 ст.
Дата смерти03.07.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913 ст.
Восприемники: казак Никифор Михайлович Красильников и мещанка Наталия Андреевна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 48 номер 115
Смерть
03.07.1914 ст.
Умер от катара кишечника в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 38 номер 87