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Куранов Петр Савельевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1707

Дата смерти

05.02.1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707

Отец: Куранов Савелий

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Куранов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Куранова Ирина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Около 1740

Жена: Куранова Ирина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Дочь: Копнина Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 58 номер 3
Смерть
05.02.1805 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер отставной казак Петр Савельевич Куранов в возрасте 98 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 137 номер 8
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