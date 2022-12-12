Куранов Петр Савельевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707
Дата смерти05.02.1805 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707
Отец: Куранов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Мать ребёнка: Куранова Ирина Алексеевна
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Дочь: Копнина Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 58 номер 3
Смерть
05.02.1805 ст.
умер отставной казак Петр Савельевич Куранов в возрасте 98 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 137 номер 8