Куранов Матвей Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1734
Дата смерти29.06.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1734
Отец: Куранов Петр Савельевич
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
1775 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Куранов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Куранова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Трисоногова Аграфена Матвеевна
Мать ребёнка: Куранова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Гоголева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
приемный отец Куранов Матвей Петрович
Смерть
29.06.1829 ст.
отставной казак Матфей Петрович Куранов умер в возрасте 95 лет Причина: натуральной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 95 номер 32 Возможно возраст лет на 5 преувеличен