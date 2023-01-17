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Куранов Матвей Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1734

Дата смерти

29.06.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734

Отец: Куранов Петр Савельевич

Мать: Куранова Ирина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
1775 ст.

Жена: Куранова Ксения Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Куранов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Куранова Ксения Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Трисоногова Аграфена Матвеевна

Мать ребёнка: Куранова Ксения Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Гоголева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
приемный отец Куранов Матвей Петрович
Смерть
29.06.1829 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отставной казак Матфей Петрович Куранов умер в возрасте 95 лет Причина: натуральной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 95 номер 32 Возможно возраст лет на 5 преувеличен
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