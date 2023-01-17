Трисоногова (Куранова) Аграфена Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Куранов Матвей Петрович
Бракосочетание
26.01.1808 ст.
Жених: Красноярский служивый казак Алексей Иванович Трисоногов Невеста: отставного казака Матвея Петровича Куранова дочь девица Аграфена Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все