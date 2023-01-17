Трисоногова (Куранова) Аграфена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трисоногова (Куранова) Аграфена Матвеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1734 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Куранов Матвей Петрович

Мать: Куранова Ксения Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.01.1808 ст.

Муж: Трисоногов Алексей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский служивый казак Алексей Иванович Трисоногов Невеста: отставного казака Матвея Петровича Куранова дочь девица Аграфена Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
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