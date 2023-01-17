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Куранова Ксения Матвеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

29.05.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1775 ст.

Муж: Куранов Матвей Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Куранов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Куранов Матвей Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Трисоногова Аграфена Матвеевна

Отец ребёнка: Куранов Матвей Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
29.05.1821 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 70 лет натуральной смертью https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 598 номер 17
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