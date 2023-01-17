Куранова Ксения Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смерти29.05.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1775 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Куранов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Куранов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Трисоногова Аграфена Матвеевна
Отец ребёнка: Куранов Матвей Петрович
Смерть
29.05.1821 ст.
умерла в возрасте 70 лет натуральной смертью https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 598 номер 17