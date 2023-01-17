Куранов Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смерти12.03.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Куранов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Куранов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Куранова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1803
Сын: Куранов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Отец: отставной казак Алексей Куранов Восприемник: казак Василий Иванович Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 88 номер 137
Рождение ребёнка
20.09.1806 ст.
Сын: Куранов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
В семье уже был один сын Василий, на несколько лет старше. Почему еще одного сына назвали Василием и судьба его неизвестны. Восприемник: отставной казак Василий Ильич Елизаров https://rodoslovnaya.ast... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1807 ст.
Сын: Куранов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
У казака Алексея Куранова родился сын Григорий Восприемник: Красноярский казак Василий Елизаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 53
Рождение ребёнка
28.02.1808 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: отставного казака Матвея Куранова жена Ксения Матвеевна (бабушка) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 202 номер 23
Рождение ребёнка
05.07.1809 ст.
Сын: Куранов Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: казак Василий Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 226 номер 64
Рождение ребёнка
21.02.1814 ст.
Мать ребёнка: не указана
Отец: служивый казак Восприемник: Красноярский отставной казак Василий Иванович Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 28
Рождение ребёнка
08.07.1816 ст.
Дочь: Федорова Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: отставного казака Андрея Рукосова жена Татьяна Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 440 номер 61
Рождение ребёнка
05.04.1819 ст.
Дочь: Куранова Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Отец: казак Алексей Матвеевич Куранов Восприемник: Красноярского казака Андрея Матфеева жена Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 531 номер 31
Смерть
12.03.1844 ст.
Умер в возрасте 65 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 399 номер 23