Куранов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1807 ст.
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
У казака Алексея Куранова родился сын Григорий Восприемник: Красноярский казак Василий Елизаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 53
Бракосочетание
17.01.1837 ст.
Жених: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов - 21 лет Невеста: Дарья Васильевна Малетина - 18 лет дочь умершего мещанина Василия Ивановича Малетина Поручители: отец жениха отставной казак Алексе... Показать все
Смерть
Неизвестно