Куранов Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Григорий Алексеевич

Куранов Григорий Алексеевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1807 ст.

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
У казака Алексея Куранова родился сын Григорий Восприемник: Красноярский казак Василий Елизаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 53
Бракосочетание
17.01.1837 ст.

Жена: Куранова Дарья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов - 21 лет Невеста: Дарья Васильевна Малетина - 18 лет дочь умершего мещанина Василия Ивановича Малетина Поручители: отец жениха отставной казак Алексе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close