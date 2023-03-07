Куранова Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1842 ст.
Дата смерти03.09.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Андрей Григорьевич Болдырев и Николая Алексеевича Федорова жена Акилина Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 182 номер 62
Смерть
03.09.1844 ст.
Умерла от простуды в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 415 номер 70