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Куранова Елена Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.03.1842 ст.

Дата смерти

03.09.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.

Отец: Куранов Григорий Алексеевич

Мать: Куранова Дарья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Андрей Григорьевич Болдырев и Николая Алексеевича Федорова жена Акилина Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 182 номер 62
Смерть
03.09.1844 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от простуды в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 415 номер 70
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