Куранов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1806 ст.
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
В семье уже был один сын Василий, на несколько лет старше. Почему еще одного сына назвали Василием и судьба его неизвестны. Восприемник: отставной казак Василий Ильич Елизаров https://rodoslovnaya.ast... Показать все
Смерть
Неизвестно