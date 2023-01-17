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Куранов Василий Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.09.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1806 ст.

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семье уже был один сын Василий, на несколько лет старше. Почему еще одного сына назвали Василием и судьба его неизвестны. Восприемник: отставной казак Василий Ильич Елизаров https://rodoslovnaya.ast... Показать все
Смерть
Неизвестно
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