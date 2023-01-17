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Куранова Агафья Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.04.1819 ст.

Дата смерти

05.03.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1819 ст.

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Алексей Матвеевич Куранов Восприемник: Красноярского казака Андрея Матфеева жена Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 531 номер 31
Смерть
05.03.1821 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 2 года (в записи отец Андрей) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 595 номер 11
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