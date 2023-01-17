Куранова Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1819 ст.
Дата смерти05.03.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1819 ст.
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Отец: казак Алексей Матвеевич Куранов Восприемник: Красноярского казака Андрея Матфеева жена Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 531 номер 31
Смерть
05.03.1821 ст.
умерла в возрасте 2 года (в записи отец Андрей) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 595 номер 11