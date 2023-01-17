Куранов Гавриил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1809 ст.
Дата смерти03.07.1810 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1809 ст.
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Восприемник: казак Василий Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 226 номер 64
Смерть
03.07.1810 ст.
умер в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 261 номер 47