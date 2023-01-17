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Куранов Гавриил Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.07.1809 ст.

Дата смерти

03.07.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1809 ст.

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Василий Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 226 номер 64
Смерть
03.07.1810 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 261 номер 47
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