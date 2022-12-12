Куранов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиМежду 1862 и 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Казак Василий Алексеевич Куранов, c дочерью красноярского крестьянина Михаила Ильина девицею Надеждой Михайловной первым браком. Со стороны жениха отец его родной казак Алексей Куранов, со стороны не... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1822 ст.
Дочь: Займенцева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Восприемник: мещанина Ивана Григорьевича Малетина дочь Настасья. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 622 номер145
Рождение ребёнка
28.06.1829 ст.
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин (родной брат матери Надежды Михайловны) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 79
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Отец: Красноярский служащий казак Василий Алексеевич Куранов Восприемник: государственный крестьянин Иоанн Федорович Ильин.
Рождение ребёнка
27.02.1833 ст.
Сын: Куранов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
27/02/1833 года, Красноярской команды у служащего казака Василия Алексеевича и его законной жены Надежды Михайловны родился сын Александр (фамилия Куранов пропущена, но в Красном Яру была в то время ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1837 ст.
Дочь: Займенцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Восприемники: Красноярские мещане Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна (еще одна родная сестра Василия Алексеевича). Во взрослой жизни Мария Васильевна была дружн... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Восприемники: Красноярский мещанин Семен Никифорович Попов и Красноярского купца Андрея Ильича Ветлугина дочь девица Мария. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 477 номер 66
Рождение ребёнка
23.03.1842 ст.
Дочь: Куранова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Надежда Михайловна
Восприемники: Красноярские мещанине Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 168 номер 25
Смерть
Между 1862 и 1889
С 1862 по 1889 не сохранилось метрических книг