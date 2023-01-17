Куранов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1829 ст.
Дата смерти12.07.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1829 ст.
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин (родной брат матери Надежды Михайловны) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 79
Смерть
12.07.1830 ст.
Умер в возрасте 2 года. Причина смерти : детским. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 30 номер 39 До 1920х годов четверть от всех умерших за год были дети до 1 года и еще четв... Показать все