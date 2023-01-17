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Куранов Петр Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.06.1829 ст.

Дата смерти

12.07.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1829 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин (родной брат матери Надежды Михайловны) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 79
Смерть
12.07.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 2 года. Причина смерти : детским. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 30 номер 39 До 1920х годов четверть от всех умерших за год были дети до 1 года и еще четв... Показать все
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