Куранова (Ильина) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиМежду 1862 и 1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Ильин Михаил
Мать: Ильина Евдокия Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -13 лет
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Казак Василий Алексеевич Куранов, c дочерью красноярского крестьянина Михаила Ильина девицею Надеждой Михайловной первым браком. Со стороны жениха отец его родной казак Алексей Куранов, со стороны не... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1822 ст.
Дочь: Займенцева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Восприемник: мещанина Ивана Григорьевича Малетина дочь Настасья. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 622 номер145
Рождение ребёнка
28.06.1829 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин (родной брат матери Надежды Михайловны) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 79
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Отец: Красноярский служащий казак Василий Алексеевич Куранов Восприемник: государственный крестьянин Иоанн Федорович Ильин.
Рождение ребёнка
27.02.1833 ст.
Сын: Куранов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
27/02/1833 года, Красноярской команды у служащего казака Василия Алексеевича и его законной жены Надежды Михайловны родился сын Александр (фамилия Куранов пропущена, но в Красном Яру была в то время ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1837 ст.
Дочь: Займенцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Восприемники: Красноярские мещане Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна (еще одна родная сестра Василия Алексеевича). Во взрослой жизни Мария Васильевна была дружн... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Восприемники: Красноярский мещанин Семен Никифорович Попов и Красноярского купца Андрея Ильича Ветлугина дочь девица Мария. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 477 номер 66
Рождение ребёнка
23.03.1842 ст.
Дочь: Куранова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич
Восприемники: Красноярские мещанине Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 168 номер 25
Рождение ребёнка
07.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 ф... Показать все
Смерть
Между 1862 и 1889
С 1862 по 1889 не сохранилось метрических книг