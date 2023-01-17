Куранова (Ильина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Ильина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Между 1862 и 1889

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Ильин Михаил

Мать: Ильина Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -13 лет
Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Муж: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Казак Василий Алексеевич Куранов, c дочерью красноярского крестьянина Михаила Ильина девицею Надеждой Михайловной первым браком. Со стороны жениха отец его родной казак Алексей Куранов, со стороны не... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1822 ст.

Дочь: Займенцева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанина Ивана Григорьевича Малетина дочь Настасья. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 622 номер145
Рождение ребёнка
28.06.1829 ст.

Сын: Куранов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин (родной брат матери Надежды Михайловны) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 79
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.

Сын: Куранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский служащий казак Василий Алексеевич Куранов Восприемник: государственный крестьянин Иоанн Федорович Ильин.
Рождение ребёнка
27.02.1833 ст.

Сын: Куранов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
27/02/1833 года, Красноярской команды у служащего казака Василия Алексеевича и его законной жены Надежды Михайловны родился сын Александр (фамилия Куранов пропущена, но в Красном Яру была в то время ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1837 ст.

Дочь: Займенцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна (еще одна родная сестра Василия Алексеевича). Во взрослой жизни Мария Васильевна была дружн... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.

Сын: Куранов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Семен Никифорович Попов и Красноярского купца Андрея Ильича Ветлугина дочь девица Мария. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 477 номер 66
Рождение ребёнка
23.03.1842 ст.

Дочь: Куранова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещанине Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 168 номер 25
Рождение ребёнка
07.10.1854 ст.

Сын: Куранов Иван Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 ф... Показать все
Смерть
Между 1862 и 1889
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
С 1862 по 1889 не сохранилось метрических книг
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