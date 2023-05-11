Ильина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдокия Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

09.04.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 в 1816 году 35лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 123
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Ильин Михаил

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Куранова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Никешина Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Ильин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -9 лет Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -44 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Ильин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 4 года 2 месяца
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Вакурова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ильин Михаил

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 2 года
Смерть
09.04.1826 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 50 лет от горячки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 18 номер 9
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