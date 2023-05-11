Ильина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти09.04.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 в 1816 году 35лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 123
Бракосочетание
Около 1795
Муж: Ильин Михаил
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Куранова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Никешина Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Ильин Михаил
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -9 лет Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -44 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Отец ребёнка: Ильин Михаил
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 4 года 2 месяца
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Вакурова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ильин Михаил
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 2 года
Смерть
09.04.1826 ст.
умерла в возрасте 50 лет от горячки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 18 номер 9