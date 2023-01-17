Ильин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: Ильин Михаил
Мать: Ильина Евдокия Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 4 года 2 месяца
Бракосочетание
20.01.1830 ст.
Жена: Ильина Параскева Львовна
Жених: Красноярский государственный крестьянин Петр Михайлович Ильин - 16(?) лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Льва Афанасьевича Долгополова девицей Параскевой Львовной -14 лет Поручители: отец... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1832
Сын: Ильин Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Ильина Параскева Львовна
Восприемники: Красноярский мещанин Анофрий Петрович Чириков и Красноярского крестьянина Василия Иванова дочь девица Евдокия Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 196 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно