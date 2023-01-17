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Ильин Петр Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Ильин Михаил

Мать: Ильина Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 4 года 2 месяца
Бракосочетание
20.01.1830 ст.

Жена: Ильина Параскева Львовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Петр Михайлович Ильин - 16(?) лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Льва Афанасьевича Долгополова девицей Параскевой Львовной -14 лет Поручители: отец... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1832

Сын: Ильин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Ильина Параскева Львовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Анофрий Петрович Чириков и Красноярского крестьянина Василия Иванова дочь девица Евдокия Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 196 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно
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