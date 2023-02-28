Ильин Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1807
Отец: Ильин Михаил
Мать: Ильина Евдокия Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -9 лет Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -44 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454... Показать все
Бракосочетание
19.02.1823 ст.
Жена: Ильина Лилия Семеновна
Жених: Красноярский государственный крестьянин Тимофей Михайлович Ильин Невеста: дочь Красноярского мещанина Семена Михайлова девица Лилия? Семеновна Поручители: отец родной жениха крестьянин Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.
Дочь: Ильина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Восприемник: государственного крестьянина Михаила Ильина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 123
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Ильина Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1826 ст.
Дочь: Ильина Лисафета Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Восприемник: Астраханского гос. крестьянина Андрея Кузьмина жена Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 81
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Восприемник: гос. крестьянин Петр Михайлович Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Ильина Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ильина Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -34 года.. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Ильин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -16 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 39 номер 113
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ильина Глафира Тимофеевна
Мать ребёнка: Ильина Лилия Семеновна
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -22 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Работа или профессия
1868
61 год. Неграмотный. Занимается рыболовством Имеет в Красном Яру дом в 350 рублей серебром Рекрутский список за 1868 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Смерть
Неизвестно