Ильина (Михайлова) Лилия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Михайлова) Лилия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

До 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1823 ст.

Муж: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Тимофей Михайлович Ильин Невеста: дочь Красноярского мещанина Семена Михайлова девица Лилия? Семеновна Поручители: отец родной жениха крестьянин Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.

Дочь: Ильина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: государственного крестьянина Михаила Ильина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 123
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Ильина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.09.1826 ст.

Дочь: Ильина Лисафета Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Астраханского гос. крестьянина Андрея Кузьмина жена Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 81
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.

Сын: Ильин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: гос. крестьянин Петр Михайлович Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Ильина Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ильина Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -34 года.. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Ильин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -16 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 39 номер 113
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ильина Глафира Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -22 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Смерть
До 1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Нет в семейном рекрутском списке за 1868 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
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