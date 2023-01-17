Ильина (Михайлова) Лилия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиДо 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1823 ст.
Жених: Красноярский государственный крестьянин Тимофей Михайлович Ильин Невеста: дочь Красноярского мещанина Семена Михайлова девица Лилия? Семеновна Поручители: отец родной жениха крестьянин Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.
Дочь: Ильина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Восприемник: государственного крестьянина Михаила Ильина жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 123
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Ильина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1826 ст.
Дочь: Ильина Лисафета Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Восприемник: Астраханского гос. крестьянина Андрея Кузьмина жена Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 81
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Восприемник: гос. крестьянин Петр Михайлович Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Ильина Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ильина Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -34 года.. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Ильин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Год рождения из рекрутского списка. В 1851 году -16 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 39 номер 113
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ильина Глафира Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Михайлович
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -22 года. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684
Смерть
До 1868
Нет в семейном рекрутском списке за 1868 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 188 номер 684