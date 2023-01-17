Никешина (Ильина) Федосья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Ильин Михаил
Мать: Ильина Евдокия Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -10 лет
Бракосочетание
04.02.1824 ст.
Жених: Красноярский мещанин Дормидонт Никифорович Никешин Невеста: Красноярского крестьянина Михаила Ильина дочь девица Федосья Михайловна Поручители: отец родной жениха Красноярский мещанин Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1826 ст.
Сын: Никешин Василий Дормидонтович
Отец ребёнка: Никешин Дормидонт Никифорович
Восприемник: Красноярский мещанин Матвей Алексеевич Никешин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 13 номер 145
Рождение ребёнка
03.11.1827 ст.
Сын: Никешин Михаил Дормидонтович
Отец ребёнка: не указан
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 127
Смерть
Неизвестно