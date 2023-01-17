Никешина (Ильина) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никешина (Ильина) Федосья Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Ильин Михаил

Мать: Ильина Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году -10 лет
Бракосочетание
04.02.1824 ст.

Муж: Никешин Дормидонт Никифорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Дормидонт Никифорович Никешин Невеста: Красноярского крестьянина Михаила Ильина дочь девица Федосья Михайловна Поручители: отец родной жениха Красноярский мещанин Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1826 ст.

Сын: Никешин Василий Дормидонтович

Отец ребёнка: Никешин Дормидонт Никифорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Матвей Алексеевич Никешин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 13 номер 145
Рождение ребёнка
03.11.1827 ст.

Сын: Никешин Михаил Дормидонтович

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Тимофей Михайлович Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 127
Смерть
Неизвестно
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