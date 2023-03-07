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Никешин Дормидонт Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Никешин Никифор Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1824 ст.

Жена: Никешина Федосья Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Дормидонт Никифорович Никешин Невеста: Красноярского крестьянина Михаила Ильина дочь девица Федосья Михайловна Поручители: отец родной жениха Красноярский мещанин Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1826 ст.

Сын: Никешин Василий Дормидонтович

Мать ребёнка: Никешина Федосья Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Матвей Алексеевич Никешин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 13 номер 145
Смерть
Неизвестно
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