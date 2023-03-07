Никешин Дормидонт Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Никешин Никифор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1824 ст.
Жених: Красноярский мещанин Дормидонт Никифорович Никешин Невеста: Красноярского крестьянина Михаила Ильина дочь девица Федосья Михайловна Поручители: отец родной жениха Красноярский мещанин Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1826 ст.
Сын: Никешин Василий Дормидонтович
Мать ребёнка: Никешина Федосья Михайловна
Восприемник: Красноярский мещанин Матвей Алексеевич Никешин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 13 номер 145
Смерть
Неизвестно