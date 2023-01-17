Вакурова (Ильина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова (Ильина) Наталья Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Ильин Михаил

Мать: Ильина Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 2 года
Бракосочетание
09.02.1831 ст.

Муж: Вакуров Еким Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский купеческий сын Вакуров Яким? Иванович Невеста: дочь Красноярского гос. крестьянина Михаила Ильина девица Наталья Михайловна Поручители: отец родной невесты Михаил Ильин https://ro... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1832 ст.

Дочь: Вакурова Евдокия Екимовна

Отец ребёнка: Вакуров Еким Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Илья Афанасьевич Вакуров и Федора Афанасьевича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 192 номер 47
Смерть
Неизвестно
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