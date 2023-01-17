Вакурова (Ильина) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Ильин Михаил
Мать: Ильина Евдокия Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 281 номер 4 В 1816 году - 2 года
Бракосочетание
09.02.1831 ст.
Жених: Красноярский купеческий сын Вакуров Яким? Иванович Невеста: дочь Красноярского гос. крестьянина Михаила Ильина девица Наталья Михайловна Поручители: отец родной невесты Михаил Ильин https://ro... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1832 ст.
Дочь: Вакурова Евдокия Екимовна
Отец ребёнка: Вакуров Еким Иванович
Восприемники: Красноярские мещане Илья Афанасьевич Вакуров и Федора Афанасьевича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 192 номер 47
Смерть
Неизвестно