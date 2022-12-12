Займенцева (Куранова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
24.12.1822 ст.
Восприемник: мещанина Ивана Григорьевича Малетина дочь Настасья. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 622 номер145
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
Жених: Красноярский мещанин Алексей Михайлович Займенцев, 25 лет, первым браком. Невеста: Отставного красноярского казака Василия Алексеевича Куранова дочь, Татьяна Васильевна — 21 год. Поручители: о... Показать все
Смерть
Неизвестно