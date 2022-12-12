Займенцева (Куранова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Займенцева (Куранова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.12.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1822 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанина Ивана Григорьевича Малетина дочь Настасья. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 622 номер145
Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Муж: Займенцев Алексей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Алексей Михайлович Займенцев, 25 лет, первым браком. Невеста: Отставного красноярского казака Василия Алексеевича Куранова дочь, Татьяна Васильевна — 21 год. Поручители: о... Показать все
Смерть
Неизвестно
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