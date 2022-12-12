Займенцев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
Жених: Красноярский мещанин Алексей Михайлович Займенцев, 25 лет, первым браком. Невеста: Отставного красноярского казака Василия Алексеевича Куранова дочь, Татьяна Васильевна — 21 год. Поручители: о... Показать все
Смерть
Неизвестно