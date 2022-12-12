Займенцев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайменцев Алексей Михайлович

Займенцев Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Жена: Займенцева Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Алексей Михайлович Займенцев, 25 лет, первым браком. Невеста: Отставного красноярского казака Василия Алексеевича Куранова дочь, Татьяна Васильевна — 21 год. Поручители: о... Показать все
Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close