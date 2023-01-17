Займенцева (Куранова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Займенцева (Куранова) Мария Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.04.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1837 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна (еще одна родная сестра Василия Алексеевича). Во взрослой жизни Мария Васильевна была дружн... Показать все
Бракосочетание
28.01.1859 ст.

Муж: Займенцев Алексей Гаврилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Алексей Гаврилович Займенцев 25 лет Невеста: Красноярской казачьей команды отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна. Поручители: мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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