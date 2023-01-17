Займенцева (Куранова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1837 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна (еще одна родная сестра Василия Алексеевича). Во взрослой жизни Мария Васильевна была дружн... Показать все
Бракосочетание
28.01.1859 ст.
Жених: Красноярский мещанин Алексей Гаврилович Займенцев 25 лет Невеста: Красноярской казачьей команды отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна. Поручители: мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно