Займенцев Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1859 ст.
Жених: Красноярский мещанин Алексей Гаврилович Займенцев 25 лет Невеста: Красноярской казачьей команды отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна. Поручители: мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно