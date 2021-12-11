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Займенцев Алексей Гаврилович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.01.1859 ст.

Жена: Займенцева (Куранова) Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Алексей Гаврилович Займенцев 25 лет Невеста: Красноярской казачьей команды отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна. Поручители: мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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