Куранов Иван (Иоанн) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1830 ст.

Дата смерти

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1830 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский служащий казак Василий Алексеевич Куранов Восприемник: государственный крестьянин Иоанн Федорович Ильин.
Бракосочетание
28.01.1852 ст.

Жена: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской казачьей команды служащий казак Иван Васильевич Куранов - 21 год Невеста: Красноярского мещанина Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Мария Андреевна - 20 лет Поручители: Красн... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1854 ст.

Сын: Куранов Иван Иванович

Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 ф... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.

Дочь: Шихаева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 ... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.

Дочь: Куранова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского собора Настоятель и Благочинный священник Михаил Яковлевич Кузьмин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://r... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1859 ст.

Сын: Куранов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: уездного суда дворянский заседатель губернский секретарь Шкляревский Харлампий Лукьянович и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Матрона Васильевна. https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1861 ст.

Дочь: Куранова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и отставного казака мещанина Василия Куранова дочь девица Матрона. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 386 номер ... Показать все
Смерть
Около 1875
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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