Куранов Иван (Иоанн) Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1830 ст.
Дата смертиОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.10.1830 ст.
Отец: Красноярский служащий казак Василий Алексеевич Куранов Восприемник: государственный крестьянин Иоанн Федорович Ильин.
Бракосочетание
28.01.1852 ст.
Жена: Куранова Мария Андреевна
Жених: Красноярской казачьей команды служащий казак Иван Васильевич Куранов - 21 год Невеста: Красноярского мещанина Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Мария Андреевна - 20 лет Поручители: Красн... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1854 ст.
Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 ф... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.
Дочь: Шихаева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 ... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярского Владимирского собора Настоятель и Благочинный священник Михаил Яковлевич Кузьмин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://r... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1859 ст.
Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна
Восприемник: уездного суда дворянский заседатель губернский секретарь Шкляревский Харлампий Лукьянович и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Матрона Васильевна. https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1861 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и отставного казака мещанина Василия Куранова дочь девица Матрона. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 386 номер ... Показать все
Смерть
Около 1875