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Куранова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1857 ст.

Отец: Куранов Иван Васильевич

Мать: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского собора Настоятель и Благочинный священник Михаил Яковлевич Кузьмин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://r... Показать все
Смерть
Неизвестно
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