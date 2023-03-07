Куранова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1857 ст.
Отец: Куранов Иван Васильевич
Мать: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярского Владимирского собора Настоятель и Благочинный священник Михаил Яковлевич Кузьмин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://r... Показать все
Смерть
Неизвестно