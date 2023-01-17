Куранова (Вилявина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1831 ст.
Дата смертиМежду 1862 и 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1831 ст.
Восприемник: крестьянина Андрея Федоровича Брюханова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 147 номер 21
Бракосочетание
28.01.1852 ст.
Жених: Красноярской казачьей команды служащий казак Иван Васильевич Куранов - 21 год Невеста: Красноярского мещанина Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Мария Андреевна - 20 лет Поручители: Красн... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.
Дочь: Шихаева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 ... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Восприемники: Красноярского Владимирского собора Настоятель и Благочинный священник Михаил Яковлевич Кузьмин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://r... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Восприемник: уездного суда дворянский заседатель губернский секретарь Шкляревский Харлампий Лукьянович и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Матрона Васильевна. https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1861 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и отставного казака мещанина Василия Куранова дочь девица Матрона. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 386 номер ... Показать все
Смерть
Между 1862 и 1890