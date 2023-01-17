Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
26.11.1855 ст.
Отец: Куранов Иван Васильевич
Мать: Куранова Мария Андреевна
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1875 ст.
отец невесты Иван Васильевич Куранов записан как умерший казак. Значит он умер между 1861 и 1875 годом.(с 1862 по 1889 годы метрические книги утрачены) Поручители: Елатомский мещанин Тамбовской губер... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.
Дочь: Шихаева Елена Лазаревна
Отец ребёнка: Шихаев Лазарь Петрович
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Петрович Шихаев и Наталья Петровна по мужу Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 13 номер 22
Смерть
Неизвестно