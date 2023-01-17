Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.11.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1855 ст.

Отец: Куранов Иван Васильевич

Мать: Куранова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Константин Львович Ганюшкин и Красноярского мещанина Алексея Михайловича Займенцева жена Татьяна Васильевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1875 ст.

Муж: Шихаев Лазарь Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец невесты Иван Васильевич Куранов записан как умерший казак. Значит он умер между 1861 и 1875 годом.(с 1862 по 1889 годы метрические книги утрачены) Поручители: Елатомский мещанин Тамбовской губер... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.

Дочь: Шихаева Елена Лазаревна

Отец ребёнка: Шихаев Лазарь Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Петрович Шихаев и Наталья Петровна по мужу Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 13 номер 22
Смерть
Неизвестно
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