Шихаев Лазарь Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: Шихаев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1875 ст.
отец невесты Иван Васильевич Куранов записан как умерший казак. Значит он умер между 1861 и 1875 годом.(с 1862 по 1889 годы метрические книги утрачены) Поручители: Елатомский мещанин Тамбовской губер... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.
Дочь: Шихаева Елена Лазаревна
Мать ребёнка: Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Петрович Шихаев и Наталья Петровна по мужу Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 13 номер 22
Смерть
Неизвестно