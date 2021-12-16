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Шихаев Лазарь Петрович

Место рождения

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Шихаев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1875 ст.

Жена: Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец невесты Иван Васильевич Куранов записан как умерший казак. Значит он умер между 1861 и 1875 годом.(с 1862 по 1889 годы метрические книги утрачены) Поручители: Елатомский мещанин Тамбовской губер... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.

Дочь: Шихаева Елена Лазаревна

Мать ребёнка: Шихаева (Куранова) Екатерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Петрович Шихаев и Наталья Петровна по мужу Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 13 номер 22
Смерть
Неизвестно

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