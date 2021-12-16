Шихаев Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
брачный обыск сына https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 файл 227-228
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно