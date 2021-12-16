Шихаев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихаев Петр Алексеевич

Место рождения

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
брачный обыск сына https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 файл 227-228
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Шихаев Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Шихаев Лазарь Петрович

Мать ребёнка: не указана

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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