Шихаев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти07.10.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Шихаев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Дочь: Шихаева Наталия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Восприемники: Казак Урялник Григорий Федорович Тутаринов и мещанка Наталья Петровна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-1 файл 14 номер 22
Смерть
07.10.1904 ст.
Умер от рожи пищевода в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-44 файл 13 номер 28