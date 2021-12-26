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Шихаев Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

07.10.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Шихаев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Дочь: Шихаева Наталия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Урялник Григорий Федорович Тутаринов и мещанка Наталья Петровна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-1 файл 14 номер 22
Смерть
07.10.1904 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от рожи пищевода в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-44 файл 13 номер 28

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