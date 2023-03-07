Вилявина (Маклецова) Александра Екимовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
21.03.1803 ст.
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
У казачьего хорунжего Екима Маклецова родилась дочь Александра Восприемник: вдова казачья жена Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 52
Бракосочетание
22.01.1828 ст.
Жених: крестьянин Андрей Осипович Вилявин Невеста: дочь умершего урядника Екима Маклецова девица Александра Поручители: со стороны жениха вместо отца астраханский мещанин Илья Счеранов?, со стороны... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1828 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемник: казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 55 номер 137
Рождение ребёнка
01.11.1829 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемник: отставной казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 84 номер 149
Рождение ребёнка
05.04.1831 ст.
Дочь: Куранова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемник: крестьянина Андрея Федоровича Брюханова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 147 номер 21
Рождение ребёнка
27.03.1833 ст.
Сын: Вилявин Тит Андревич
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемники: мещанин Иван Павлович Ветлугин и государственного крестьянина Андрея Федорова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 223 номер 26
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -13 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 23 номер 28
Рождение ребёнка
06.09.1839 ст.
Дочь: Носкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемники: коллежский секретарь Михаил Никифоров и красноярского мещанина Андрея Федорова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 490 номер 93
Рождение ребёнка
30.09.1841 ст.
Сын: Вилявин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемник: коллежский регистратор Матвей Александрович Никифоров и мещанина Лукьяна Иосифовича Вилявина жена Мария Назарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 107 номер 93
Рождение ребёнка
22.04.1843 ст.
Дочь: Вилявина Глафира Андреевна
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемники: служащий казак Гавриил Екимович Маклецов и крестьянина Василия Степановича Шветова дочь девица Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 264 номер 44
Рождение ребёнка
10.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Андрей Осипович
Восприемники: Колпаковского селения и общества Государственный крестьянин Федор Андреевич Бабушкин и Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина жена Марфа Назаровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно