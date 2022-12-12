Вилявин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
08.11.1828 ст.
Восприемник: казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 55 номер 137
Бракосочетание
17.01.1858 ст.
Жених: Красноярский мещанин Михаил Андреевич Вилявин - 29 лет Невеста: Красноярского мещанина Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агрофена Семеновна - 26 лет Поручители: Красноярские мещани... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1858 ст.
Сын: Вилявин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Вилявина Агрофена Семеновна
Восприемники: Красноярские мещане Николай Семенович Мещеряков и Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Анна Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 143 номер 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Мать ребёнка: Вилявина Александра Екимовна
Смерть
Неизвестно