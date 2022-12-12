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Вилявин Михаил Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.11.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1828 ст.

Отец: Вилявин Андрей Осипович

Мать: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 55 номер 137
Бракосочетание
17.01.1858 ст.

Жена: Вилявина Агрофена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Михаил Андреевич Вилявин - 29 лет Невеста: Красноярского мещанина Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агрофена Семеновна - 26 лет Поручители: Красноярские мещани... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1858 ст.

Сын: Вилявин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Вилявина Агрофена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Семенович Мещеряков и Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Анна Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 143 номер 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Вилявин Гурий Михайлович

Мать ребёнка: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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