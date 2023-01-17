Вилявин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1829 ст.
Дата смерти10.03.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1829 ст.
Восприемник: отставной казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 84 номер 149
Смерть
10.03.1830 ст.
умер в возрасте 3 месяца причина смерти: внутреннюю https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 129 номер 26