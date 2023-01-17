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Вилявин Павел Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.11.1829 ст.

Дата смерти

10.03.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1829 ст.

Отец: Вилявин Андрей Осипович

Мать: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Никифор Иванович Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 84 номер 149
Смерть
10.03.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 3 месяца причина смерти: внутреннюю https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 129 номер 26
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