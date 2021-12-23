Вилявин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1846 ст.
Дата смерти10.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1846 ст.
Восприемники: Колпаковского селения и общества Государственный крестьянин Федор Андреевич Бабушкин и Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина жена Марфа Назаровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Никешина (Вилявина) Павла Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Вилявина Зиновия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.10.1907 ст.
Умер от рака желудка в возрасте 57 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 19 номер 37