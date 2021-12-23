Вилявин Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Павел Андреевич

Вилявин Павел Андреевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.01.1846 ст.

Дата смерти

10.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1846 ст.

Отец: Вилявин Андрей Осипович

Мать: Вилявина (Маклецова) Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Колпаковского селения и общества Государственный крестьянин Федор Андреевич Бабушкин и Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина жена Марфа Назаровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Вилявин Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Вилявин Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Вилявин Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Никешина (Вилявина) Павла Павловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Вилявина Зиновия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
10.10.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от рака желудка в возрасте 57 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 19 номер 37

Мы используем куки для улучшения работы сайта.