Вилявин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявин Михаил Павлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: Вилявин Павел Андреевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1898 ст.

Жена: Вилявина Александра Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Ефрейтор Михаил Павлович Вилявин -29 лет Невеста: Красноярская мещанка Александра Николаевна Тутаринова - 22 года Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Василий Стефанович Афа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Вилявина Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Дочь: Вилявина Анфия Михайловна

Мать ребёнка: Вилявина Александра Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов и девица Анна Николаевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 24 номер 39
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Дочь: Вилявина Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Вилявина Александра Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Тутаринов Михаил Николаевич и Никешина Павла Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 26 номер 26
Рождение ребёнка
10.09.1909 ст.

Дочь: Вилявина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Вилявина Александра Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Тутаринов Михаил Николаев; Наталия Александрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-64 файл 21 номер 19
Смерть
Неизвестно
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