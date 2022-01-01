Вилявина (Тутаринова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1898 ст.
Жених: Ефрейтор Михаил Павлович Вилявин -29 лет Невеста: Красноярская мещанка Александра Николаевна Тутаринова - 22 года Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Василий Стефанович Афа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 06.10.1898 ст.
Дочь: Вилявина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович
Восприемники: красноярские мещане Николай Артемьевич Лазарев и Павла Павловна Вилявина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26a файл 64 номер 114
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.
Дочь: Вилявина Анфия Михайловна
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов и девица Анна Николаевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 24 номер 39
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Дочь: Вилявина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Тутаринов Михаил Николаевич и Никешина Павла Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 26 номер 26
Рождение ребёнка
10.09.1909 ст.
Дочь: Вилявина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович
Восприемники: Тутаринов Михаил Николаев; Наталия Александрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-64 файл 21 номер 19
Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.
Сын: Вилявин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович
Восприемники: мещане Тутаринов Иоанн Николаев и Носкова Анна Николаева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-75 файл 18 номер 19
Смерть
Неизвестно