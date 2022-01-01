Вилявина (Тутаринова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Тутаринова) Александра Николаевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1898 ст.

Муж: Вилявин Михаил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Ефрейтор Михаил Павлович Вилявин -29 лет Невеста: Красноярская мещанка Александра Николаевна Тутаринова - 22 года Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Василий Стефанович Афа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 06.10.1898 ст.

Дочь: Вилявина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: красноярские мещане Николай Артемьевич Лазарев и Павла Павловна Вилявина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26a файл 64 номер 114
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Дочь: Вилявина Анфия Михайловна

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов и девица Анна Николаевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 24 номер 39
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Дочь: Вилявина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Тутаринов Михаил Николаевич и Никешина Павла Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 26 номер 26
Рождение ребёнка
10.09.1909 ст.

Дочь: Вилявина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович

Восприемники: Тутаринов Михаил Николаев; Наталия Александрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-64 файл 21 номер 19
Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.

Сын: Вилявин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Тутаринов Иоанн Николаев и Носкова Анна Николаева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-75 файл 18 номер 19
Смерть
Неизвестно

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