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Вилявина Павла Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Вилявин Павел Андреевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.07.1902 ст.

Муж: Никешин Дмитрий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: матрос 1 статьи мещанин Дмитрий Иванович Никешин - 28 лет Невеста: мещанка Павла Павловна Вилявина - 20 Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Федор Павлович Вилявин, Андрей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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