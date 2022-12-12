Вилявина Павла Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: Вилявин Павел Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1902 ст.
Жених: матрос 1 статьи мещанин Дмитрий Иванович Никешин - 28 лет Невеста: мещанка Павла Павловна Вилявина - 20 Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Федор Павлович Вилявин, Андрей ... Показать все
Смерть
Неизвестно