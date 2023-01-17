Никешин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1902 ст.
Жена: Вилявина Павла Павловна
Жених: матрос 1 статьи мещанин Дмитрий Иванович Никешин - 28 лет Невеста: мещанка Павла Павловна Вилявина - 20 Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Федор Павлович Вилявин, Андрей ... Показать все
Смерть
Неизвестно