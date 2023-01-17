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Никешин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.07.1902 ст.

Жена: Вилявина Павла Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: матрос 1 статьи мещанин Дмитрий Иванович Никешин - 28 лет Невеста: мещанка Павла Павловна Вилявина - 20 Поручители: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин, Федор Павлович Вилявин, Андрей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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