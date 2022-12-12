Вилявин Андрей Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: Вилявин Павел Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1900 ст.
Жених: Красноярский мещанин Вилявин Андрей Павлович -25 лет Невеста: Астраханская мещанка Пелагея Иоановна Понякова - 16 лет Поручители: Астраханские мещане Федор Павлович Мельников, Александр Африкан... Показать все
Бракосочетание
28.09.1908 ст.
Жених: Красноярский мещанин, 34 лет, вторым браком Невеста: Астраханская мещанка, 18 лет, первым браком Поручители: Крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, села Болгар Александр Ксенофонтович ... Показать все
Смерть
Неизвестно