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Вилявин Андрей Павлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1884 г.р.
Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Вилявин Павел Андреевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.09.1900 ст.

Жена: Вилявина Пелагея Иоановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Вилявин Андрей Павлович -25 лет Невеста: Астраханская мещанка Пелагея Иоановна Понякова - 16 лет Поручители: Астраханские мещане Федор Павлович Мельников, Александр Африкан... Показать все
Бракосочетание
28.09.1908 ст.

Жена: Вилявина Клавдия Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин, 34 лет, вторым браком Невеста: Астраханская мещанка, 18 лет, первым браком Поручители: Крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, села Болгар Александр Ксенофонтович ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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