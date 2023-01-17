Вилявин Гурий (Гурьян) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Гурий (Гурьян) Михайлович

Вилявин Гурий (Гурьян) Михайлович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

14.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Вилявин Михаил Андреевич

Мать: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Вилявина Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.

Сын: Вилявин Михаил Гурьянович

Мать ребёнка: Вилявина Мария Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Михайлович Вилявин и Дарья Александровна по мужу Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 22 номер 43
Рождение ребёнка
08.09.1895 ст.

Дочь: Вилявина Зиновия Гурьяновна

Мать ребёнка: Вилявина Мария Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Дарья Александровна Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-15 файл 14 номер 45
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.

Сын: Вилявин Сергей Гурьянович

Мать ребёнка: Вилявина Мария Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Петр Васильевич Лебедев и Раиса Васильевна по мужу Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-24 файл 14 номер 22
Рождение ребёнка
04.03.1903 ст.

Сын: Вилявин Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: Вилявина Мария Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Алексеевич Сергеев и Красноярской станицы казачка девица Мария Васильевна Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 5
Смерть
14.02.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от рака желудка в возрасте 46 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 4 номер 6
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close