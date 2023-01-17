Вилявина Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.
Сын: Вилявин Михаил Гурьянович
Отец ребёнка: Вилявин Гурий Михайлович
Восприемники: Красноярские мещане Николай Михайлович Вилявин и Дарья Александровна по мужу Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-7 файл 22 номер 43
Рождение ребёнка
08.09.1895 ст.
Дочь: Вилявина Зиновия Гурьяновна
Отец ребёнка: Вилявин Гурий Михайлович
Восприемники: Красноярские мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Дарья Александровна Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-15 файл 14 номер 45
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.
Сын: Вилявин Сергей Гурьянович
Отец ребёнка: Вилявин Гурий Михайлович
Восприемники: Красноярские мещане Петр Васильевич Лебедев и Раиса Васильевна по мужу Болдырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-24 файл 14 номер 22
Рождение ребёнка
04.03.1903 ст.
Сын: Вилявин Алексей Гурьянович
Отец ребёнка: Вилявин Гурий Михайлович
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Алексеевич Сергеев и Красноярской станицы казачка девица Мария Васильевна Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 5
Смерть
Неизвестно