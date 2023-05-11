Вилявин Алексей Гурьянович
Место рождения
Дата рождения04.03.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Алексеевич Сергеев и Красноярской станицы казачка девица Мария Васильевна Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 5
Военная служба
С 01.08.1942 по 09.02.1946
Воинское звание ст. лейтенант; гв. ст. лейтенант Командир огневого взвода батареи 78мм пушек 143 гвардейский стрелковый полк 48 гвардейской Криворожской Краснознаменной стрелковой дивизии https://pam... Показать все
Военная награда
Около 1945
Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны II степени Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие Кенигсберга» https://pamyat-naro... Показать все
Смерть
Неизвестно