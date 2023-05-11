Вилявин Алексей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Алексей Гурьянович

Вилявин Алексей Гурьянович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.03.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903 ст.

Отец: Вилявин Гурий Михайлович

Мать: Вилявина Мария Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Алексеевич Сергеев и Красноярской станицы казачка девица Мария Васильевна Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 5
Военная служба
С 01.08.1942 по 09.02.1946
Воинское звание ст. лейтенант; гв. ст. лейтенант Командир огневого взвода батареи 78мм пушек 143 гвардейский стрелковый полк 48 гвардейской Криворожской Краснознаменной стрелковой дивизии https://pam... Показать все
Военная награда
Около 1945
Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны II степени Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие Кенигсберга» https://pamyat-naro... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close