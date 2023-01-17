Вилявин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1841 ст.
Дата смерти20.04.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1841 ст.
Восприемник: коллежский регистратор Матвей Александрович Никифоров и мещанина Лукьяна Иосифовича Вилявина жена Мария Назарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 107 номер 93
Смерть
20.04.1844 ст.
умер в возрасте 2.5 года от младенческой https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 403 номер 33