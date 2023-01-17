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Вилявин Григорий Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.09.1841 ст.

Дата смерти

20.04.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1841 ст.

Отец: Вилявин Андрей Осипович

Мать: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: коллежский регистратор Матвей Александрович Никифоров и мещанина Лукьяна Иосифовича Вилявина жена Мария Назарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 107 номер 93
Смерть
20.04.1844 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2.5 года от младенческой https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 403 номер 33
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