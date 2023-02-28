Носкова (Вилявина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Вилявина) Анна Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.09.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1839 ст.

Отец: Вилявин Андрей Осипович

Мать: Вилявина Александра Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: коллежский секретарь Михаил Никифоров и красноярского мещанина Андрея Федорова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 490 номер 93
Бракосочетание
05.02.1861 ст.

Муж: Носков Василий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Василий Михайлович Носков -26 лет Невеста: мещанина Андрея Вилявина дочь Анна Андреевна -22 года Поручители: Красноярский купец Василий Иванович Носков, Красноярские мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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