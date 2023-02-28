Носкова (Вилявина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1839 ст.
Восприемники: коллежский секретарь Михаил Никифоров и красноярского мещанина Андрея Федорова жена Ирина Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 490 номер 93
Бракосочетание
05.02.1861 ст.
Жених: Красноярский мещанин Василий Михайлович Носков -26 лет Невеста: мещанина Андрея Вилявина дочь Анна Андреевна -22 года Поручители: Красноярский купец Василий Иванович Носков, Красноярские мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно