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Носков Василий Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.02.1861 ст.

Жена: Носкова Анна Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Василий Михайлович Носков -26 лет Невеста: мещанина Андрея Вилявина дочь Анна Андреевна -22 года Поручители: Красноярский купец Василий Иванович Носков, Красноярские мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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