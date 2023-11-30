Носков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1861 ст.
Жена: Носкова Анна Андреевна
Жених: Красноярский мещанин Василий Михайлович Носков -26 лет Невеста: мещанина Андрея Вилявина дочь Анна Андреевна -22 года Поручители: Красноярский купец Василий Иванович Носков, Красноярские мещан... Показать все
Смерть
Неизвестно