Куранов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1839 ст.
Дата смерти15.02.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
17.06.1839 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Семен Никифорович Попов и Красноярского купца Андрея Ильича Ветлугина дочь девица Мария. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 477 номер 66
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Куранова Мария Петровна
Мать ребёнка: Куранова Глафира Александровна
В семейном списке 1892 года 16 лет В семейном списке 1895 года 20 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Куранов Александр Петрович
Мать ребёнка: Куранова Глафира Александровна
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Смерть
15.02.1890 ст.
Урядник Умер в 47 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 7 номер 9