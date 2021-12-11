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Куранов Петр Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.06.1839 ст.

Дата смерти

15.02.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1839 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова (Ильина) Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Семен Никифорович Попов и Красноярского купца Андрея Ильича Ветлугина дочь девица Мария. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 477 номер 66
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Куранова Глафира Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Куранова Мария Петровна

Мать ребёнка: Куранова Глафира Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 16 лет В семейном списке 1895 года 20 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Александр Петрович

Мать ребёнка: Куранова Глафира Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет В семейном списке 1895 года 18 лет
Смерть
15.02.1890 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Урядник Умер в 47 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 7 номер 9

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