Куранова Глафира Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Куранова Мария Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Васильевич
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Куранов Александр Петрович
Отец ребёнка: Куранов Петр Васильевич
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68