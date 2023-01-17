Куранова Глафира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Глафира Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Куранов Петр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Куранова Мария Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Александр Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14 файл 68
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